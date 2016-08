Am Freitag, 29. Juli, trafen sich bei warmen Temperaturen neun HSG-Eiken-Spieler zur zweiten Lektion auf dem Trampolin in Frick. Nach dem Aufwärmen standen Ausdauer und Kraft im Vordergrund. Die Lektions-Leiterin brachte die HSG-Spieler an ihre Leistungsgrenze und der Schweiss floss. Bei den Kraftübungen setzte die Leiterein verschiedene Sachen wie beispielsweise Hanteln oder Terraband ein. Nach den kraftraubenden 80 Minuten wartete eine feiner Apéro und isotonische Getränke auf die Trainingsmitglieder, um die verlorene Flüssigkeit wieder aufzufüllen. Es hat allen Beteiligten grosse Freude gemacht, mal etwas ganz anderes auszuprobieren.Die zwei Trampolin-Lektionen machten Lust auf mehr und es war sicher nicht das letzte Mal, dass die HSG das Trampolin benutzt hat. An dieser Stelle möchte sich die HSG bei der Lektions-Leiterin, Tanja Schibler, für das tolle Training bedanken.