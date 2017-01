Noch vor der Inauguration des neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump am 20. Januar 2017 erfolgt bereits heute Abend die Inthronisation seines Wohler Pendants, des Ehrenkammerers 2017. Die Inthronisation der Kammergesellschaft stellt jedes Jahr einen ersten Höhepunkt der Wohler Fasnacht dar. Im festlich geschmückten Casino werden Präsident Peter Michel und Zeremonienmeister Pascal Gregor eines der am besten gehüteten Geheimnisse Wohlens lüften und den Nachfolger von Niklaus de Chäser bekannt geben.

Noch letztes Jahr wurde an dieser Stelle eifrig über mögliche Kandidaten spekuliert. So fielen die Namen der beiden bekannten DJ’s E. L.* und T. K.* oder Getränkehändler U. S.* der in die Fussstapfen seines Vaters treten könnte. Auch mehrere Kandidaten aus der Baubranche wurden genannt. So beispielsweise Architekt U. H. * aus A. oder Bauunternehmer E. A.* aus W. Sogar das bis vor wenigen Jahren schier undenkbare wurde ausgesprochen. Mit M. K.* könne ein Villmerger auf den Schild gehoben werden, wurde spekuliert.

Dieses Jahr sind keine Namen von vermeintlichen Favoriten in Erfahrung zu bringen. Wie dem Zeremonienmeister zugetragen wurde, haben befreundete ausländische Geheimdienste Hinweise auf russische Hackerangriffe auf die Server der Kammergesellschaft erhalten. Nachdem solche Hacker von Putins Gnaden sogar in der Lage gewesen sein sollen, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, hat die Kammergesellschaft ihre Sicherheitsvorkehrungen im Hinblick auf die Inthronisation massiv verstärkt. Dank diesen Massnahmen werden Präsident Peter Michel und Zeremonienmeister Pascal Gregor den Ehrenkammerer 2017 ohne fremde Einflüsse auf den Thron heben können.

Die Inthronisation der Kammergesellschaft ist also spannend wie eh und je. Heute Abend kurz nach 22.00 Uhr wird der Ehrenkammerer 2017 bekannt sein. Ihm wird die Ehre zukommen, am 25. Februar 2017 im Casino Wohlen den 187. Kammerball maximal unter dem Motto „Trauminsel“ zu eröffnen.

* Namen der Redaktion bekannt