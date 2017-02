45 Sängerinnen und Sänger präsentieren unter der Leitung von Christine Neuhaus und begleitet von Hanspeter Neuhaus am Flügel ein Potpourri aus Zigeunerliedern von Schumann, Brahms, aus der Operette «Der Zigeunerbaron» und andere. Ein beschwingter Abend voller Lust am Gesang und Tanz erwartet die Besucher, mit melodiösen Liedern über das Unterwegssein. Die Mischung aus Jubel und Übermut, das Gefühl der Sehnsucht und natürlich die Liebe als Himmelsmacht lässt keine Wange trocken. Nach dem erfolgreichen Chorwochenende am 21. und 22. Januar 2017 in Huttwil, wiederum mit gekonnter Unterstützung von Erika Aeschlimann als Stimmbildnerin, nimmt der Gemischte Chor mit Vorfreude die letzten Proben in Angriff, um die Saiten im kommenden März klingen zu lassen.

Eintritt: Erwachsene Fr 18.-, Kinder Fr. 5.-

Festwirtschaft: Cüpli-Bar im Foyer, Getränke, Kaffee, Sandwiches, Wienerli, Kuchen und Torten



Platzreservation: 2. bis 13. März bei surekage@swissonline.ch oder Gerda Frei, Tel. 056 493 37 73, Abendkasse, Türöffnung 18.30 Uhr



Dättwil, Aula Höchi

Freitag, 17. März, 19.30 Uhr

Samstag, 18. März, 19.30 Uhr

Chorabend «Heute hier, morgen dort»