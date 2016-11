Vorbereitungen für die Turnershow gehen in die heisse Phase.

Oeschgen. Nach langen Wochen der intensiven Vorbereitung stand am vergangenen Sonntag die Erste von zwei Hauptproben an und läutete die heisse Phase vor der Turnershow vom 19., 25. und 26. November ein. Besonders bei den Kleinen, die zum ersten Mal dabei sind, war die Nervosität deutlich zu spüren, ist doch alles neu und aufregend. Dies war aber überhaupt nicht nötig. Die Probe lief mehrheitlich problemlos ab und die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden. So wurde aus der anfänglichen Nervosität schnell Vorfreude auf den bevorstehenden Anlass. Alle sind nun bereit und die Motivation, in der letzten Woche vor der Prämiere nochmals intensiv an den einzelnen Nummern zu Arbeiten, bekam nochmals einen zusätzlichen Schub.

Reservationen können online unter www.turnershow.oeschgen.ch oder jeweils von Montag-Freitag von 19.00 – 20.00 Uhr unter telefonisch unter 079 278 60 89. Für die Show vom 19. November hat es nur noch wenige Plätze. Die Turnerfamilie Oeschgen freut sich auf ihren Besuch.