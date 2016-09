Am 09. September lud die sozialdemokratische Partei Wettingen zu einer Informationsveranstaltung zum neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) ein. Fast 80 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer liessen sich an diesem Anlass von ausgewiesenen Fachleuten davon überzeugen, dass trotz den manchmal negativ aufgeladenen Meldungen in der Presse die guten Aspekte des neuen KESR überwiegen.

Christoph Häfeli, emeritierter Professor der Hochschule Luzern und Mitglied der Expertenkommission zur Revision des Vormundschaftsrechts, hob als wichtigste Errungenschaften des KESR die grössere Selbstbestimmung der Betroffenen, die Professionalisierung, die massgeschneiderten Massnahmen und den Rechtsschutz hervor. Er wies darauf hin, dass mit dem neuen Recht keineswegs mehr Massnahmen verordnet werden als unter dem früheren Vormundschaftsrecht. Ausserdem legte er überzeugend dar, dass der Hauptkritikpunkt, die finanziellen Lasten für die einzelnen Gemeinden würden steigen, zwar stimmen, dass dies aber nicht dem KESR, sondern dem unsinnigen Finanzierungssystem geschuldet ist, das im gesamten Sozialwesen herrscht.

Als zweiter Referent des Abends zeigte Bruno Meyer, Gerichtspräsident am Bezirksgericht Baden, an eindrücklichen Beispielen die Verbesserungen, welche das KESR gebracht hat. Er als Praktiker schätzt es zum Beispiel, dass einmal verordnete Massnahmen auch wieder gelockert werden können, oder, dass die Meinung auch von Kindern in KESR-Fällen eingeholt und für einen Entscheid mitberücksichtigt werden kann. Sehr wichtig ist auch, dass Entscheide der Erstinstanz ohne grosse Formalitäten an übergeordnete Gerichte weitergezogen werden können.

Nach den Referaten nutzten die Anwesenden die Gelegenheit, den Referenten und weiteren Fachpersonen kritische Fragen zu stellen. Unter der umsichtigen Leitung von Kirsten Ernst, Gemeinderats-Kandidatin der SP Wettingen, wurde engagiert und sachlich diskutiert. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung dauerte der Austausch über das wichtige Thema KESR im informellen Gespräch zwischen Fachpersonen und Publikum noch lange an.