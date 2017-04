An der diesjährigen Generalversammlung der FDP Ennetbaden konnte der Vorstand zahlreiche Mitglieder und auch Gäste begrüssen. Nach der Wahl des Stimmenzählers und der Genehmigung des Protokolls der letztjährigen GV, verwies der Präsident Stephan Läuchli auf seinen Jahresbericht. Wir haben Jürg Braga für die Grossratswahlen unterstützt und er hat ein gutes Resultat erreicht. Es wurden Gespräche betreffend einer Gemeindefusion mit Baden geführt. Wegen den bevorstehenden Wahlen liegen diese im Moment auf Eis. Wir haben also Zeit um uns eine Meinung zu bilden. Ein Positionspapier wird dann zu gegebener Zeit an einer Generalversammlung präsentiert werden. Unsere Infobroschüre hat leider keine Reaktion gezeitigt! Wir brauchen unbedingt jüngere Leute. Das Durchschnittsalter der FDP Mitglieder ist sehr hoch. Er forderte die Anwesenden auf, aktiv auf Leute zuzugehen und sie für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Leider muss Stephan Läuchli aus geschäftlichen Gründen vom Amt des Präsidenten zurücktreten. Michel Bischof präsentierte die Rechnung 2016. Wir haben einige Abweichungen gegenüber dem Budget. Das betrifft vor allem die Kosten für PV, GV, Picknick und Wahlkampf. Patrick Croket verliest den Revisorenbericht. Er stellt den Antrag zur Décharge Erteilung. Diese erfolgt einstimmig. Als zweiter Revisor wird Philipp Rohe gewählt, für das Amt des Präsidenten stellt sich niemand zur Verfügung. Eine Fusion mit der FDP Baden würde unsere Attraktivität steigern. In der Gemeinde fehlen Leute die ein Amt übernehmen wollen. Wir haben ein Nachwuchsproblem in Ennetbaden. Eine Fusion mit Baden könnte für jüngere Leute attraktiv sein. Die Reaktion der FDP Baden an einem Gespräch war positiv. Es wäre zu prüfen ob wir dann eine Sektion und wie wir im Vorstand vertreten wären. An der Gemeindeversammlung würden auf jeden Fall Ennetbadener auftreten. Dazu gab es zahlreiche Wortmeldungen.

Erich Maurer stellte das Jahresprogramm 2016 kurz vor. Wir hoffen auf rege Teilnahme an den Parteiversammlungen jeweils vor der Gemeindeversammlung, sowie am geplanten Picknick. Michel Bischof präsentierte das Budget vor, dieses wurde einstimmig genehmigt. Jürg Braga hält fest, dass der Rechnungsabschluss der Gemeinde 2016 sehr gut ist. Die Aktion Pflastersteine an der Badstrasse war ein grosser Erfolg. Am 23. September ist die Eröffnung gleichzeitig mit der Neuzuzügerfeier vorgesehen. Für die 200-Jahrfeier von Ennetbaden wurde ein OK gegründet. Herr Hansruedi Wyss von der Wyss Holding AG stellte uns die verschiedenen Firmen der Holding im Detail vor. In der Überbauung Schwanen ist der Annexbau auf guten Wege. Der Vertrag mit dem Betreiber des Restaurants steht vor dem Abschluss. Der Wahlspruch „Pure Erholung an der Limmat“ kommt beim Publikum gut an. Zum Abschluss kommt Hr. Wyss noch auf das Parkhaus und den Mättelisteg zu sprechen. Er könnte sich vorstellen, eine Zufahrt via Postplatz zu unterstützen. Er hat auch ein Interesse an der Erstellung des Mättelistegs. Anschliessend geht er auf verschiedene Fragen und Anmerkungen aus der Versammlung ein. Im Restaurant Sonne wurden wir mit gemischtem Salat, Suppe sowie Hauptgang und Dessert verwöhnt.

Erich Maurer, 12. April 2017