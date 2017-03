Am Samstag, den 18.3. hatten das Herren 1 des HV Olten ein Auswärtsspiel gegen Wacker Thun zu absolvieren. Ein Sieg bedeutete ein grosser Schritt, um nichts mit den Abstiegsrängen zu tun zu haben. Die Oltner waren zu diesem Zeitpunkt auf Rang vier, Wacker Thun war sechster.

Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen. Nach 10 Minuten führten die Dreitannenstädter mit 6:7. Kein Team konnte sich absetzen, weshalb es in der 20. Minute 11:12 für die Gäste war. Der Halbzeitstand lautete dann 17:15 für die Gastgeber, die sich nach einem kleinen Zwischenspurt ein wenig absetzen konnten. Die Oltner steigerten sich nach der Pause, was sich im Resultat wiederspiegelte. Nach 40 Minuten hatten die Gäste die zwei Tore-Führung wieder hergestellt. Die Gäste gaben die Führung nicht mehr ab und entschieden den Match schlussendlich mit 24:29 zu ihren Gunsten.

Andri Kähr