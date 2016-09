Am Wochenende vom 10./11. September 2016 war es wieder soweit und Freespeed Basel machte sich auf den Weg nach Bern für die erste Runde der Coed-Schweizermeisterschaften in Ultimate. Das Basler Coed Team (ein gemischtes Team aus Frauen und Männern) wurde extra für die Coed-Schweizermeisterschaft aus den drei Hauptsteams (One, Free2Speed, Ladies) des Vereins Freespeed Basel zusammengestellt. Klar, dass dieses bunt zusammengewürfelte Team sich erst einmal finden musste, denn jedes Team hat eigene Strategien und antrainierte Abläufe. Zum Glück gab es ein von den Trainern gemeinsam klar definiertes Ziel: "Gebt alles, damit wir endlich oben mitspielen können!".

Beim ersten Spiel in der Nationalliga B am Samstagmorgen waren die Beine und die Köpfe noch nicht ganz auf der Berner Allmend anwesend. Wahrscheinlich wurde aufgrund dieser Tatsache der wohl knappesten Sieg (9-8) des Wochenendes verbucht. Als wäre dieses eine Spiel, dieser unglaublich knappe Sieg, ein Weckruf gewesen, wurden die Köpfe wacher, die Beine flinker und die Speeders wurden zu einem Team zusammengeschweist, das von Sieg zu Sieg durchs Wochenende flog. In diesem Hochgefühl, waren die Basler unschlagbar. Keines der weiteren Spiele ging knapp aus, woraus eine ziemlich gute Bilanz resultierte. 7 Spiele waren es - 7 Siege gingen daraus hervor. Dieses grandiose Resultat lässt die Herzen höher schlagen und die Hoffnungen im Team hochhinaus fliegen. So hat man am Ende des Wochenendes bereits einige Stimmen vernehmen können, die sogar vom noch erreichbaren Schweizermeistertitel gesprochen haben.



Die zweite Runde steht nun am kommenden Wochenende (24. / 25. September 2016) in Lausanne an und man darf gespannt darauf sein, wie sich die Basler im Kampf um den Aufstieg schlagen. Bereits das erste Spiel des nächsten Wochenendes ist ein entscheidendes Spiel, in welchem es um alles geht. Um nichts anderes als den Aufstieg in die Nationalliga A. Sind die Basler diesmal nicht von Beginn weg bei der Sache, ist bereits vieles verloren.

Resultate des 1. Coed-SM-Wochenendes:



9-8 gegen High Jack



8-4 gegen FSL



11-2 gegen Wizards 2



11-3 gegen Fly High 2



11-1 gegen FAB 2



9-5 gegen Budwig



11-2 gegen Head2less