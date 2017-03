Generalversammlung 2017 des Quartiervereins Fahrweid-Weiningen am Freitag, 17. März 2017 im Saal des Quartierzentrums Föhrewäldli

Gegen 40 Mitgliederinnen und Mitglieder und der Weininger-Gemeindepräsident Hanspeter Haug als Gast nahmen an der diesjährigen Generalversammlung des Quartiervereins Fahrweid-Weiningen teil. Die Traktanden wurden alle angenommen. Besprochen wurde auch die weitere Teilnahme am Rebblüetefäscht in Weiningen, da der Verein Mühe hat, genügend Helferinnen und Helfer zu finden, die bereit sind mitzumachen. Vor allem können die Schichten um Mitternacht kaum noch besetzt werden. Beschlossen wurde, dass der QV dieses Jahr nochmals die Reblaube führt, danach jedoch aufhört. Nicht wegen des Festes als solches, sondern einfach wegen den fehlenden Helferinnen und Helfer. Das Jahresprogramm mit den vielen Aktivitäten wurde angenommen. Weiter wurde auch das Verkehrsregime in der Fahrweid rege diskutiert. Besonders zu reden gab die Umfahrung Fahrweid, die vom Tiefbauamt des Kantons Zürich immer wieder hinausgezögert wird. Rund um die Fahrweid werden mit grossen Baustellen Strassen saniert und all diese Strassen-Projekte werden vom Tiefbauamt des Kantons Zürich vorrangig behandelt, hingegen die Umfahrung Fahrweid wird vergessen und zuhinterst hingestellt. Offensichtlich sind diesem Amt die Bewohner der Fahrweid, die mit dem Verkehr, dem Lärm und den Abgasen leben müssen, egal. Das Vorhaben, den Schwerverkehr während der Umgestaltung und dem Bau der Limmattalstrasse über die Niederholzstrasse in die Fahrweid zu leiten, liegt der Fahrweidler-Bevölkerung sehr schwer auf. Auch in Bezug auf die Fahrweidstrasse, die ebenfalls mit dem Verkehr und den Immissionen zu kämpfen hat, geht nichts vorwärts. Die Fahrweidler haben langsam genug vom Durchgangsverkehr und vor allem mit dem enorm zugenommenen Schwerverkehr. Weiter wurde orientiert, dass die Post im Mai 2017 eine Informationsveranstaltung wegen der Post Fahrweid macht und auch über die Schliessung der Bibliothek Fahrweid infolge viel zu wenigen Besuchern wurde gesprochen. Um 21.25 Uhr wurde die Generalversammlung geschlossen, es folgte ein guter Imbiss (Fitnessteller) und das anschliessende Lotto, welches grossen Anklang fand.