Vom 2. bis 4. Sept. 2016 kämpften am zweiten Wochenende des Handballturniers JUMP’16 des TSV Frick Handball die Aktive- und Plauschteams auf dem Fricker Ebnet mit viel Engagement und Fairness um die Tagessiege in ihren Kategorien.

Das Turnier begann am Freitagabend mit den Spielen der 1./2. Liga Handballerinnen in der Sporthalle. Am Samstag standen dann die Herrenteams 2.-4. Liga im Einsatz, während auf den Aussenplätzen die Plauschteams in einem kombinierten Handball-/Fussballturnier bei wieder sommerlichen Temperaturen ins Schwitzen kamen. Den Abschluss am Sonntag machten die Damen 3. Liga und die Herren 1./2. Liga.

Sportlich lief es den einheimischen Teams eher mittelmässig. Je der dritte Platz des ersten Herren- und es ersten Damenteams waren angesichts des hochkarätigen Teilnehmerfeldes aber dennoch beachtlich. Besonders an den starken 1.-Liga-Teams aus Muri und Dagmersellen bei den Herren gab es diese Jahr kein Vorbeikommen. Eher überraschend hingegen war der dritte Platz des dritten Herrenteams des TSV Frick Handball beim 3./4. Liga-Turnier. Hier waren mit Schupfart und Wegenstetten zwei weitere Fricktaler Teams am Start, die dieses Jahr jedoch auf den hinteren Plätzen abschnitten - allerdings auch infolge von eher knappen und unglücklichen Niederlagen in den Gruppenspielen. Doch noch einen Fricktaler Sieg errang Magden/Möhlin bei den Herren 2./3. Liga. Beim Plauschturnier am Samstag waren wie letztes Jahr elf Teams am Start. Sie genossen das tolle Ambiente bei warmen Sommerwetter auf den Aussenplätzen und spielten wenig verbissen – dafür mit um so mehr Spass – um den Turniersieg, den das Team Hulapalu errang. Und nach den Finals bot der Pool vielen eine willkommene Abkühlung.

Insgesamt darf der TSV Frick Handball als Organisator auf ein gelungenes Turnier JUMP16 zurückschauen. Wieder konnten die Teams den Anlass optimal zur Saisonvorbereitung nutzen und boten dem Publikum packenden Handballsport.

Ranglisten Handballturnier Frick, JUMP’16

Freitag 02.09.2016

Frauen 1./2. Liga

LC Brühl 3 ATV Basel Stadt TSV Frick 1 SG Wettingen/Siggenthal GTV Basel

Samstag 03.09.2016

Männer 2. Liga

SG Magden / Möhlin SG Handball Seeland HV Suhrental HC Mutschellen 1 TSV Frick 2

Plausch

HULAPALU Here for Beer Mis Lieblingsteam Hüsser and Friends S'Lutzluder SC Gantersheim Family United Team wixx Leo and the gang die Gewürfelten Los Hospitalos

Männer 3./4. Liga

HC Grün-Weiss Effretikon 2 HC Mutschellen 2 TSV Frick 3 STV Baden Rookies GTV Basel TV Schupfart STV Wegenstetten Pfadi FOR

Sonntag 04.09.2016

Frauen 3. Liga

SG Würenlingen-Zurzibiet Seen Tigers GTV Basel TSV Frick 2

Männer 1./2. Liga