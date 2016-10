Das Damen 1 des BTV Aarau Volleyball schlägt Volley Schönenwerd 3:0

Unser erstes Spiel in der neuen Saison fand in der Turnhalle Feld in Schönenwerd statt. In unserer ersten 2.Liga Saison können wir auf die Unterstützung von vielen neuen Gesichtern zählen.

Wir starteten gut in den ersten Satz und konnten mit druckvollem Angriff die ersten Punkte buchen. Schönenwerd legte jedoch jeweils nach, es gelang ihnen aber nicht die Führung zu übernehmen. Dank tollen Ballaktionen und einem guten Blockspiel konnten wir uns mit 23:19 vom Gegner absetzen. Es gelang uns aber nicht den Sack zuzumachen. Uns unterliefen einige unnötige Fehler, so dass die Gegnerinnen dank unserer Mithilfe auf 24:23 heran kamen. Wir liessen uns aber nicht aus dem Konzept bringen und behielten die Nerven. Zum Schluss konnten wir den ersten Satz mit 27:25 für uns entscheiden.

Auch in den zweiten Satz starteten wir besser als unsere Gegnerinnen. Mit vielen druckvollen Angriffen, gefühlvollen Finten und tollen Blockaktionen holten wir unsere Punkte. In der Money Time gelang es uns diesmal unseren Vorsprung zu verwalten. Das Endresultat des zweiten Satzes lautete darum 25:21 für den BTV Aarau.

Auch der dritte Satz war lange ein Kopf an Kopf rennen. Gesamthaft gesehen hatte unser Team die besseren Service und so konnten wir die Gegnerinnen immer wieder unter Druck setzen. Auch diesen Satz konnten wir mit 25:21 gewinnen. Trotz einiger Servicefehler und Unstimmigkeiten in allen drei Sätzen konnten wir uns durchsetzen ! Die Stimmung auf und neben dem Feld war sehr gut, danke für’s Anfeuern !! Die ersten 3 Punkte in der 2. Liga sind uns auf sicher.