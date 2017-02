Unter dem Motto ‚Von Helene, Elisabeth und den Matrosen‘ wird dem Publikum am 12. März um 17.00 Uhr in der Reformierten Kirche in Langendorf ein weitgefächerter Strauss von erlesenen Liedern unter der bewährten Leitung von Doris Däster geboten.

Nebst à capella Kompositionen mit Pfiff lassen u.a. Songs im Stile der Comedian Harmonists und Hazy Osterwald (von der hauseigenen Band instrumental begleitet) die Herzen der musikbegeisterten Zuhörenden höher schlagen.

Der Männerchor Chutz geniesst in der Region seit Jahren den Ruf für überdurchschnittliche Gesangskultur und anerkannter Qualität in den Vorträgen.

Nach dem Konzert wird dem Publikum ein Apéro serviert. Eintritt frei, Kollekte