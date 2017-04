Am 28. März trafen sich motivierte Schwimmerinnen und Schwimmer der Sektionen Höngg, Zürich und Altberg im Hallenbad Bläsi zu einem Plausch-Wettkampf. In den Disziplinen ging es um Schnelligkeit sowie Geschick im Umgang mit den Rettungsgeräten. Doch im Vordergrund stand vor allem die Freude und der Austausch mit den anderen Teams. Besonders für junge Rettungsschwimmer war es eine gute Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre Wettkampferfahrungen zu sammeln.

Daniel Müller von der Sektion Höngg organisierte den Wettkampf und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf, Zudem hofft er, dass der Wettkampf auch im nächsten Jahr stattfinden kann.

Sowohl die Damen als auch die Herren der Sektion Altberg platzierten sich mit guten Zeiten jeweils auf dem zweiten Platz und feierten ihre Platzierungen anschliessend im Restaurant Desperados bei Nachos und exotischen Drinks. Grosser Dank gebührt der Sektion Höngg für das Durchführen des Wettkampfs! Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Anna Richi

www.slrg-altberg.ch