Urtypische Schweizer Traditionen werden in Baden am 25.2.17 verschmolzen! Was gibt es Schöneres, als ein kaltes Winterwochenende bei einem feinen, sämigen Fondue in geselliger Runde ausklingen zu lassen? Zum Traditionsgericht ein Glas edlen Weisswein und einen Schuss Kirsch servieren und einem gelungenen Abend steht nichts mehr im Weg.

Pontonierverein Baden bietet zum ersten Mal einen Fondueplausch an, direkt an der Limmat. Bei uns in der heimeligen Atmosphäre unseres Depots ist ein feines Spezial-Fondue von der Chäshütte Baden gleich ein doppelter Genuss. Um das ganze abzurunden gibt es einen Glühweinstand mit Shots, Glühbier und Punch.

Gäste sind ab 16:00 willkommen , das Fondue kostet 29.50 CHF

Damit du zum Essen auch sicherlich einen Platz hast, reserviere Plätze unter:

www.fondue.pontonierebaden.ch

Wir freuen uns auf dich!