CVP Obersiggenthal nominiert Ferdinand Senn als Grossratskandidaten

Am 7.9.2016 hat die CVP Obersiggenthal einstimmig Ihren Präsidenten Ferdinand Senn als Grossratskandidaten für den Kanton Aargau nominiert. Wir sind überzeugt, dass Ferdinand Senn als ausgewiesener Mann der Bildung einen grossen Beitrag für die positive Entwicklung des Kanton Aargau im Grossen Rat leisten kann. Mit seiner fundierten und auch humorvollen Art ist er die ideale Besetzung für ein Gremium, dass in der nächsten Legislatur schwierige Entscheidungen bezüglich des weiteren Fortschritts, der Innovation und der Investition in die weitere Zukunft des Kantons aber auch des Erhalts des jetzigen Lebensstandards zu fällen hat. Sein grosser Erfahrungsschatz in beruflichen aber auch politischen und sozialen Themen ist ein nicht zu unterschätzendes Plus für die Arbeit in der anspruchsvollen kantonalen Legislative. Wir als CVP Obersiggenthal sind stolz, dass sich Ferdinand Senn für diesen anspruchsvollen Job zur Verfügung stellt und unterstützen Ihn mit unserer aller Überzeugung.

Daniel Jenni, CVP Obersiggenthal