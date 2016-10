Anlässlich der 48. Generalversammlung der Fasnachtsgesellschaft Würenlingen wurde der Startschuss für die Fasnacht 2017 sowie für das Jubiläumsjahr 2018 getätigt.

Nach 48 Jahren findet nun erstmals eine Fasnacht in Würenlingen ohne Restaurant Bären statt. Bereits vor über einem Jahr wurden deshalb erste Überlegungen angestellt, was nun zu machen sei. Nun steht das Konzept welches dem Fasnachtswochenende noch mehr regionale Ausstrahlung geben wird.

Wie bisher startet die Fasnachtswoche mit der durch die Teemöckeguuger, Steibruchschränzer und Eichlefääger organisierte Tagwache am schmutzigen Donnerstag um 5.00 Uhr. Am Abend findet der Eröffnungsball im Restaurant Frohsinn statt. Der Freitag wird zum Schnitzelbank-Abend in den Restaurants Sternen und Frohsinn. Am Samstag, 25. Februar 2017 findet dann das 1. Würenlinger Guggentattoo statt. Unsere drei einheimischen Gruggen sowie gut 13 weitere Guggen werden auf den Bühnen beim Füürtüüfel- und Steinhauer-Zelt sowie auf den Bühnen beim Restaurant Frohsinn und der Schatzibar ihr Bestes geben.

Am Sonntag findet dann der legendäre Würenlinger Fasnachtsumzug zum 49. mal statt. Auch an diesem Umzug erwarten wir über 1‘400 Mitwirkende (Schreibt Stefan in der Einladung der Gruppen nicht von 1000?), tolle Guggen und imposante Umzugswagen. Der Montag ist dann den Kindern gewidmet, bereits zum 6. Mal führen wir den Kinderumzug mit über 400 Teilnehmer und anschliessender Konfettischlacht statt. Anschliessend sind Kindermaskenbälle im Frohsinn und Sternen. Am Abend führen wir im Restaurant Sternen einen Fasnachtsball mit Live-Musik durch.

Den Abschluss der närrischen Zeit bildet der Maskenball am Fasnachts-Dienstag im Frohsinn. Mit Maskentreiben und Live-Musik wird die Fasnachtszeit ein letztes Mal gefeiert. Mit den Auftritten unserer drei Guggenmusiken sicher ein würdiger Abschluss.

An der Generalversammlung wurde auch die Plakette für die Fasnacht 2017 festgelegt. Diese wurde wiederum durch Jonny Schneider entworfen und stellt den Dreifachkindergarten Gartenstrasse mit spielenden Kindern dar. Der Kindergarten nimmt seit 1974 ununterbrochen mit tollen Sujets aktiv am Fasnachtsumzug teil.

Im Jahr 2018 findet der 50. Würenlinger Fasnachtsumzug statt und die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen feiert Ihr 50. Bestehen. Anlässlich der Versammlung wurde der Grundstein für das Jubiläumsjahr mit diversen Anlässen gelegt. Höhepunkt bildet im September 2018 eine Jubiläumsfeier im Zirkus Stey mit rund 700 Gästen aus den Guggen, Wagenbaugruppen, Sponsoren und Gesellschaftern.

Der Rat der Fasnachtsgesellschaft Würenlingen bestehend aus, Willi Hirt, Pascal Stoll, Fabian Heimgartner, Dominik Bächli, André Wenzinger, Stefan Meier und Roger Buschacher wurden im Amt bestätigt. André Wenzinger wurde in sein 7. Präsidialjahr gewählt.

Die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen freut sich auf eine tolle Fasnacht 2017! Fasnacht-AHOI!!!