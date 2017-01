Der Start in das zweite Spiel der Rückrunde war den Oltnerinnen geglückt. Durch eine harte und solide Verteidigung gelang es den Spielerinnen des HBC La Chaux-de-Fonds bis zur 20. Minute nur 4 Tore zu erzielen. Die Frauen des HV Olten konnten durch schnelles umschalten vom Verteidigungs- in den Angriffsmodus einige schöne Gegenstosstore erzielen. Nach 20 Minuten stand es 10:4 für die Oltnerinnen. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gab es einige technische Fehler und Fehlwürfe auf Seiten des Heimteams. Auch die Verteidigungsleistung hatte abgenommen und La Chaux-de-Fonds konnte 4 Tore aufholen. Der Spielstand nach den ersten 30 Minuten war 12:10.

Die zweite Hälfte der Partie war von technischen Fehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Bis zur 50. Minute konnten die Frauen des HV Olten ihren Zweitore-Vorsprung verteidigen. Jedoch hatten sie teilweise Mühe mit dem Verteidigungssystem der Gegnerinnen, welche jeweils zwei Spielerinnen aus dem Rückraum mit einer Manndeckung deckten. In der 50. Minute kam es dann zum Ausgleich (18:18) und fünf Minuten später gelang La Chaux-de-Fonds den Führungs- und Siegestreffer zum 20:21.

Ladina Streuli