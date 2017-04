Am Samstag, 1. April 2017 fand der jährliche Kreisgeländelauf des Zofinger Kreisturnverbandes in Staffelbach statt. Der Sportverein Oftringen konnte mit sieben Kindern (Nermin Murtic, Marvin Marti, Jill Kuster, Nora Widmer, Hana Fazlic, Sara Fazlic, Melissa Mielke.) an den Start gehen. Alle Teilnehmer mussten eine Strecke von 1,2 Kilometer rennen, welche die Kids mit Bravour meisterten. In der Kategorie B, Schüler des Jahrgangs 2006 und 2007 konnte Marvin Marti die Bronzemedaille für sich ergattern. Im Vordergrund stand bei den Kindern nicht das Gewinnen, sondern die Teilnahme sowie der Spassfaktor.

Herzliche Gratulation an alle Läuferinnen und Läufer für ihren tollen Einsatz.