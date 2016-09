Grand Raid BCVS (125KM / 5000Hm)

An der 27te Austragung des Grand Raid BCVS starteten wiederum 5 VBT’ler (Ueli Suter, Simon Würmli, Sebi Lehman, Daniel Christ & Marco Kohler) auf der Lang Distanz und Nicola Suter VBT’ler ab Evolene. Das Wetter war besser als gemeldet, bewölkt, leichter Regen stellenweise und optimale Temperaturen. So konnte pünktlich am Morgen um 06.30 Uhr der Startschuss in Verbier erfolgen. Es lief allen VBT’ler sehr gut und sie konnten die gesteckten Ziele erreichen, einzig unser Rekord Teilnehmer Ueli hatte mit technischen Problemen zu kämpfen, der erste wurde in Evolene behoben und wenig später musste er leider das Rennen vorzeitig aufgeben aufgrund eines erneuten defektes. Im Ziel waren schlussendlich alle überglücklich über das geleistete. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern. Anbei ein Auszug aus der Rangliste:

Daniel Christ 10h29min

Sebi Lehmann 8h29min

Simon Würmli 7h49min

Ueli Suter Technischer def. / aufgegeben

Marco Kohler 9h28min

Nicola Suter 2h54min

Nationalpark Bike Marathon (137KM / 4000Hm)

Im Gegensatz zum Grand Raid war es an der 15ten Austragung des Nationalpark Bike Marathons bestes Wetter, sogar fast zu heiss…. Auch hier wollten es wiederum 4 VBT’ler (Patrick Schmid, Pascal Nussberger, Daniel Christ & Marco Kohler) wissen ob sie ihre gesteckten Ziele erreichen werden. Für Pascal und Patrick war es das erste Mal, Daniel und Marco waren bereits mehrmals am Start und kannten die Strecken mit Ihren Tücken. Die zwei grössten Hindernisse an diesem Samstag waren sicherlich der Pass Chaschauna mit seinen 2694 müM und die grossen Hitze, dementsprechend viel trinken. Am Ende des Tages waren alle 4 VBT’ler wieder in Scuol am Ziel des Nationalpark Bike Marathons, die einen mehr auf den „Felgen“, jedoch alle Stolz auf das geleistete. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern. Anbei ein Auszug aus der Rangliste:



Daniel Christ 8h20min

Pascal Nussberger 9h39min

Patrick Schmid 9h48min

Marco Kohler 7h54min