Am vergangenen Sonntag reisten die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmclubs Aarefisch, Aarau zum Auftakt der neuen Kidsligasaison nach Basel. Für die einen hiess es, erste Erfahrungen zu sammeln, für die anderen um Podestplätze zu kämpfen.

In allen Rennen mussten die strengen Ausführungsvorgaben des Kidsliga-Reglements befolgt werden, welche der wöchentlichen Schwimmausbildung der Kinder Struktur verleihen. Unter der Leitung der Trainer Susi Radam, Céline Martin und Philipp Göldlin schafften die jungen Aarefische dies mit Bravour und fast ohne disqualifizierenden Regelverstoss. Herausragender Nachwuchsschwimmer war Joshua Thölking, der in seiner Alterskategorie wohlverdiente drei Goldmedaillen in Empfang nehmen durfte. Auch William Rinaldi holte Gold in seiner Paradedisziplin Crawl. Weitere Einzelmedaillen gingen an Lars Oeschger, Fabian Radam und Michelle Saxer. In den Staffelwettkämpfen zeigte sich die starke Basis der Minitalents: Gold und Bronze durften die beiden Teams mit nach Hause nehmen.