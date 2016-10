FDP.Die Liberalen Oberentfelden und Unterentfelden begrüssten während vier Tagen eine grosse Anzahl von Besuchern an ihrem Stand an der „zauberhaften“ Gwärb-Mäss Entfelden. Es bot uns die Gelegenheit für viele interessante Gespräche und den Austausch mit der Bevölkerung.



Ein ganz besonderes Dankeschön gilt dem FDP-Grossrat Lukas Pfisterer und den Grossrats­kandidaten Anna Wartmann, Bruno Zimmermann, Jürg Willi, Michel Meyer, Patrick Herzog, Rainer Lüscher, Suzanne Marclay-Merz für ihre wertvolle Unterstützung und tatkräftige Mithilfe vor Ort.



Das Quiz in Form eines Einbürgerungstests fand sehr grossen Anklang. Aus beinahe 200 Teilnehmern wurden am Sonntagabend die Gewinner gezogen. Es galt 12 offizielle Fragen aus den Gebieten Wirtschaft, Politik und Geschichte richtig zu beantworten. Als „Glücksfee“ amtete Grossrat Lukas Pfisterer.

Folgende Gewinner erhalten je ein Saison-Abo des Freibades Entfelden:

Kohler Michael, Hirschthal

Steffen Matthias, Unterentfelden

Cello Martin, Oberentfelden

Wir danken allen Teilnehmern des Wettbewerbs für das Mitmachen und gratulieren den Gewinnern ganz herzlich.