Gemeinschaftskonzert Gemischter Chor Biberist und Gemischter Chor Matzendorf

Die beiden Chöre wagen in einem grossen Chorprojekt die Zusammenarbeit über Amtei-Grenzen hinweg. Unter dem bedeutungsvollen Titel proben die Chöre mit den Dirigentinnen Susanne Tadge Schelhorn und Maija Breiksa ein anspruchsvolles Liederprogramm durch ganz Europa.

An einem Wochenende im August trafen sich die beiden Chöre zur ersten gemeinsamen Probe.

Wir starten unsere Klangtour in der Schweiz, reisen anschliessend westwärts und streifen dabei bekannte und unbekannte Lieder aus allen Ländern Europas. Über den Osten Europas kehren wir wieder in die Schweiz zurück. Diese Aufgabe ist nicht ganz so einfach – erheben wir doch den Anspruch, die Lieder möglichst in der jeweiligen Landessprache zu singen. Unterstützt werden die Sängerinnen und Sänger von Federico Abraham am Kontrabass, von Johannes Joseph mit dem Akkordeon, von Orsolya Sepsi an der Violine und von Anastasios Tataroglou mit Trompete und seiner Stimme. Die Vorbereitungen laufen und wir sind gespannt und guten Mutes Europa stimmlich in kurzer Zeit zu durchleben. Wir sind unterwegs. Verpassen Sie die Gelegenheit nicht, mit uns zu reisen.

Samstag, 24. September 2016 um 19.30 Uhr in der kath. Kirche in Matzendorf

Sonntag, 25. September 2016 um 17.00 Uhr in der kath. Kirche in Biberist

Eintritt frei - Kollekte