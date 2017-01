Ueli, der junge Turner aus Stetten, hatte es am vergangenen Wochenende nicht leicht. Doch zusammen mit allen Mitwirkenden der Turnshow 2017 konnte er den Fluch der hinterhältigen "Häx Nörgeligäx" für immer besiegen. Doch alles schön der Reihe nach…

Die Ansage der bösen Hexe war klar, nur wenn er alle zwölf Zimmer auf Schloss Egg betreten kann, sind die turnenden Vereine vom ewigen Fluch befreit. So machte sich Ueli tapfer auf den Weg durchs Schloss Egg und landete als erstes im Verlies. Dort turnte der STV am Barren und Schulstufenbarren und zeigte sein ganzes Können. Die Jugiknaben duellierten sich mit waghalsigen Trampolin-Sprüngen im Treppenhaus und ganz zuoberst im Dachgeschoss flogen die kleinen MuKi-Vampire wirbelnd durch die Luft. Auf seinem Weg begegnete Ueli nicht nur der hinterlistigen Hexe, mit lautem "Huhuhuiiiii" kreuzte der kleine Kobold immer wieder seinen Weg. Im Kinderzimmer tantzten die jungen Prinzessinen mit ihren Gespenstern und Rössern um die Wette - sehr zum Gefallen der zahlreichen Zuschauer. Im grossen Saal war Ueli mit dabei, als die Mädchenriege ihren ersten grossen Ball feierten.

Back to the Hippies wurde Ueli von der Damenriege mit Waterloo entführt, mit dem Evergreen wurde im Publikum fleissig mitgeklatscht. Kurz vor der Pause zog es Ueli der Nase nach in die Küche, die 37köpfige Gruppe vom Art of GETU liess am Reck und Boden ihr Talent aufblitzen.

Doch auch in der Halle wurde man bestens verpflegt, die Küchencrew hatte die Wünsche der Gäste im Griff. Wer nicht essen mochte, deckte sich mit Glückslosen ein, es winkten tolle Preise.

Etwas unheimlich wurde es nach der Pause, auf dem Airtrack wirbelten die Werwölfe durch den Schlossgarten und unterhielten das Publikum mit Tanzeinlagen. Auf dem Weg in den grusligen Keller machte Ueli eine Pause im Speisesaal, das Team Aerobic lud zur Dinnerparty. Mit mystischem Tanz und gewagten Akroeinladen zog Ueli dann frisch gestärkt weiter. Ganz unten im Schlosskeller traf er auf die Schatten der Verbannten, der STV zeigte sein Bodenprogramm für einmal hinter dem weissen "Schleier". Immer weiter durchs Schloss zog es Ueli bis ins Arbeitszimmer. Die Männerriege liess sich wieder einmal mehr eine witzige und sehr gruselige Nummer einfallen. Als Turner den Lift betreten, entstiegen Sie ihm als Zombies - das Publikum war hellbegeistert.

So ahnte die Hexe schon vor der letzten Nummer, dass wohl ihr letztes Stündlein geschlagen hat, im Innenhof hatte der Spuk dann endlich ein Ende, Ueli rettete die turnenden Vereine aus Stetten.

Die Gesamtleitung mit Cindy Bonin, Mike Locher und Erwin Rey sowie das gesamte OK und alle Turnerinnen und Turner verstanden es erneut, die Besucherinnen und Besucher mit bestem Turnspektakel in der zum Schloss umdekorierten Turnhalle Egg zu unterhalten. Die Gäste - die Halle war drei mal ausverkauft - verweilten nach der Show in einer der Bars oder liessen sich auf dem Schlossthron ablichten. Die Stetter-Turnerfamilie bedankt sich herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern.