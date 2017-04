Am 8. April 2017 fand in Basel das alljährliche internationale Karateturnier „Swiss Junior Open“ statt. Die Nordwestschweizer Geschwistervereine Karate-Club Rheinfelden, Karate-Club Basel, Karate-Club Laufenburg, Hayabusa Karate Do Basel, und Karate-Club Frick sowie das SSKF-Wettkampf-Team nahmen erfolgreich an diesem Turnier teil.

Der Anlass wurde durch die Sportler ein toller Erfolg, aber nur dank den Bemühungen hinter den Kulissen, konnte das Turnier auch durchgeführt werden. Wie bei vielen Events durch das Jahr, konnte das Wettkampf-Organisationskomitee einen spannenden und gut organisierten Wettkampf unter guter Atmosphäre leiten.

Die Teilnehmer fanden sich von 8 Nationen und 50 Vereinen mit insgesamt über 550 Nennungen zusammen um sich zu messen. Ebenso wurde ein internationales Schiedsrichterteam zusammengestellt, wodurch die Kämpfe stets fair verliefen.

Durch den Einsatz der Karatekas konnten die Geschwistervereine insgesamt 17 Pokale in den Einzelkategorien vom SSKF-Nationaltrainer Sahin Sensei und von Sait Sensei aus England entgegennehmen.

Aus dem SSKF-Team gewann Samuel Schmid den ersten Platz in der U10/U12 in Kata, den zweiten Platz in der Kumite U12 -34kg und den dritten Platz in der Kumite U10/U12 OPEN. Oksana Dupperex, ebenfalls vom SSKF-Team, konnte in ihren beiden Kumite U10/U12 Open und U12 -38kg - den ersten Platz einnehmen. Eric Timmer vom SSKF-Team erkämpfte sich in der Kumite U14 -42kg den ersten Platz und in der Kata U14 den dritten Platz. Danicha Bürki vom Hayabusa Karate Do Basel erreichten in der Kumite U10 und der Kumite U10 OPEN den zweiten Platz. Abilash Sathiyamoorthy vom SSKF-Team platzierte sich in der U16/U18/U21 -68 auf dem dritten Platz und in der U18/U21 OPEN auf dem zweiten Platz. Lorenz Tschumi, SSKF-Team, gewann in der Kumite U18/U21 OPEN den ersten Platz und Adrian Wilhelm erreichte in der Kumite U16/U18/U21 den zweiten Platz. In der Kata U14 platzierte sich Kagan Cobanoglu vom Hayabusa Karate do Basel auf dem zweiten Platz. Julan Jahnss und Severin Schmid, beide vom SSKF-Team, ergatternden sich die dritten Plätze in der U18/U21 OPEN. Der dritte Platz in der U16/U18/U21 +64kg wurde von Mithun Kumarakurunathan vom Hayabusa Karate do Basel erzielt. Celina Schmid vom SSKF-Team gewann den dritten Platz in der Kumite -54kg.

Sahin Sensei ist sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Schüler. Besonders beeindruckt war er von Samuel Schmid, Lorenz Tschumi und Adrian Wilhelm: «Alle drei haben mich sehr beeindruckt. In den letzten Monaten haben sie grosse Fortschritt gemacht und ich hoffe sie bleiben ihrem Weg treu. Dann werden sie in Zukunft an vielen weiteren Turnieren teilnehmen können und sie erfolgreich bestreiten. Oss.»

Wir gratulieren allen Karatekas für ihre guten Leistungen. Durch die Unterstützung und dem Training ihrer Trainer, die sie bestens auf die Turniere vorbereiten, konnten die Karatekas auch an diesem Event ihr volles Können unter Beweis stellen.