Die Sommerferien sind schon längst vorbei, die Kinder stecken bereits wieder im Schulalltag und das OK des Ferien(s)passes wird in den nächsten Tagen mit dem Helferbrunch den 14. Ferien(s)pass abschliessen.

Das diesjährige Programm brachte den Kindern und Jugendlichen von Merenschwand und Mühlau aussergewöhnliche Ferienerlebnisse. Mit einem 2-tägigen Floss-Kurs eröffneten Jugendliche der Oberstufe die zwei Ferien(s)passwochen. Weitere spannende und fordernde Kurse wie Lamatrekking, Klettern in der Halle, Kindermotocross, Abenteuerritt mit Islandpferden und Besuch in einer Gelateria (um nur einige zu nennen) brachten die Kinderaugen zum strahlen.

Die positiven Rückmeldungen sowie das grosse Interesse der Kinder motivieren das OK umso mehr, auch im kommenden Jahr ein ansprechendes und vielseitiges Programm zusammenzustellen. An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Kursleiterinnen und Kursleitern, Helferinnen und Helfer bedanken. Ohne sie wäre ein solch gross gefächertes und abwechslungsreiches Angebot nicht möglich. Ebenso ein herzliches Dankeschön geht an unsere grosszügigen Sponsoren. Sie ermöglichen uns, die Kurskosten der Kinder so tief wie möglich zu halten, damit auch finanziell schwächer gestellte Familien sich am Ferien(s)pass beteiligen können.

OK Ferien(s)pass Merenschwand-Mühlau