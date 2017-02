Der Fasnachtsfreitag in der Zweienhalle Deitingen ist ein Anlass, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist. Bei vielen jungen Fasnachtsbegeisterten ist ein Abstecher nach Deitingen am Freitagabend vor der Gassenfasnacht am Samstag in der Stadt fester Programmpunkt des närrischen Treibens.



Schon immer ein wenig im Schatten dieses Grossanlasses stand der ebenfalls vom FC Deitingen organisierte Fasnachtssamstag, der für die junggebliebenen Fasnächtler gedacht ist. „Wir haben gemerkt, dass wir etwas ändern müssen“, erzählt Roni Grolimund, OK-Präsident der Deitinger Fasnacht. In den letzten Jahren seien nur wenige Details an diesem Anlass verändert worden; mit einem völlig überarbeiteten Konzept haben ihm die Organisatoren nun neuen Atem eingehaucht – und wollen durchstarten: Unter dem diesjährigen Fasnachtsmotto „Chäswil hebt ab“ findet am Samstag, 25. Februar 2017 nun erstmals der „Chäswiler Fasnachtsobe“ statt.



„Unser ‚Fasnachtsobe’ ist kein klassischer Maskenball. Auch diejenigen, die sich lieber nicht verkleiden möchten, sind herzlich willkommen“, erläutert Grolimund. Im Zentrum des Anlasses steht dennoch die Fasnacht: regionale Guggen, ein Tambourenverein und eine Dudelsackgruppe sorgen für fasnächtliche Stimmung; eine Schnitzelbankgruppe und ein Komiker runden das närrische Programm ab. Zwischen den beiden Programmblöcken und danach bis zum Anlassende wird ein Live-Musiker spielen – Tanzbegeisterte kommen also ebenfalls voll auf ihre Kosten. Mit dem kulinarischen Angebot von Steak-Pommes sowie Fitnesstellern ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.



Der Anlass wird im Anschluss an den Kindermaskenball durchgeführt; die Halle bleibt durchgehend geöffnet. Ab 20.03 Uhr beginnt dann das Rahmenprogramm. 10 Franken sind für den Eintritt an den „Chäswiler Fasnachtsobe“ fällig.



Weitere Informationen: http://www.fcdeitingen.ch/clubdesk/www?p=100306