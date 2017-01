Unser erstes Spiel in der Rückrunde fand in der Turnhalle Pestalozzi in Aarau statt. Schönenwerd hatten wir bereits in der Vorrunde 3:0 geschlagen. Dieses Resultat galt es zu bestätigen, was uns nach gut einer Stunde Spielzeit auch gelang. In allen drei Sätzen konnten wir uns allerdings erst nach der Hälfte des Satzes deutlich von dem Gegner absetzen. Schönenwerd verteidigte stark und setzte uns mit starken Service unter Druck. Im Vergleich zu den Gegnern behielten wir bis zum Ende der Sätze die Konzentration und das nötige Selbstvertrauen. Besonders durch präzisen Service erzielten wir viele Punkte.



Im Vergleich zur Vorrunde konnten wir alle drei Sätze deutlich für uns entscheiden. Zum einen haben wir als Team in der Zwischenzeit mehr Erfahrung sammeln können, zum anderen haben wir mit der erfahrenen Spielerin Natalie Dambendzet, eine wichtige Spielerin für uns gewinnen können, welche wichtige Inputs und Sicherheit ins Spiel bringt.



Wir schauen zuversichtlich und freudig auf die kommenden Meisterschaftsspiele. Parallel sind wir im Cup immer noch dabei und werden hoffentlich bald um den Pokal kämpfen können. :)