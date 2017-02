Eine besondere Ehre wurde drei Mitgliedern des Trachtenchors Mellingen an der 82. Delegiertenversammlung des Nordwestschweizerischen Jodlerverbandes NWSJV zu Teil.

Der Nordwestschweizerische Jodlerverband hat am Samstag, 18. Februar 2017 seine 82. Delegiertenversammlung in Zofingen abgehalten. Über 400 Delegierte aus den Kantonen Aargau, Solothurn und beider Basel nahmen an dieser Versammlung teil.

Die Versammlung wurde mit dem Jodellied «E Jodler» von Bruno Häner eröffnet. Dieses Eröffnungslied wurde von über 400 Versammelten gesungen und manch einem Zuhörenden kamen bei diesen urchigen Klängen die Tränen der Freude in die Augen.

Die Verbandspräsidentin, Silvia Meister, führte zielstrebig durch die Versammlung und alle Geschäfte konnten erledigt werden. Ein Höhepunkt daraus ist sicher der Beschluss des kommenden Nordwestschweizerischen Jodlerfestes, welches vom 5. – 7. Juli 2019 in Mümliswil/SO stattfinden wird. Im Weiteren wurde auch die Bewerbung für das Eidgenössische Jodlerfest 2020 beschlossen. Der Nordwestschweizerische Jodlerverband wird sich also beim Eidgenössischen Jodlerverband EJV für die Durchführung des Jodlerfestes 2020 in Basel bewerben. An so einem nationalen Jodlerfest wird mit über 10'000 Aktiven und über 100'000 Besuchern gerechnet. Also wahrlich ein Grossanlass.

Anschliessend an die Delegiertenversammlung wurden verschiedene aktive JodlerInnen, AlphornbläserInnen und FahnenschwingerInnen für Ihre 25- oder gar 50-jährige Mitgliedschaft im Verband geehrt. Auch drei Jodlerklubs konnten feiern. Dem Jodlerklub Schlossbrünneli Möriken und dem Jodlerklub Rosinlithal Welschenrohr wurde zum 75-Jahr-Jubiliäum, dem Jodlerklub Fründschaft Gretzenbach zum 50-Jahr-Jubiläum gratuliert.

Auch der Trachtenchor Mellingen, welcher im 2017 das 70-Jahr-Jubiläum feiert, freute sich über verschiedene Ehrungen. So wurde doch die Präsidentin Marianne Keller, Ihr Ehemann Willy Keller und die Sängerin Katharina Wirth zur Veteranin des Eidgenössischen Jodlerverbandes gekürt. Für die 25-jährige, aktive Mitgliedschaft im Verband erhielten sie die Ehren-Nadel des Verbandes. Eine grosse Gruppe des Chors begleitete die Geehrten an die Versammlung und freute sich für sie.

Wie aktiv der Trachtenchor Mellingen ist, zeigt sich auch darin, dass die Vorbereitungen und Planungen für die Heimatabende vom 28. und 29. April 2017 im Löwensaal Mellingen bereits auf Hochtouren laufen. Das geschätzte Publikum darf sich auf gemütliche Stunden mit dem Trachtenchor und dem beliebten Theater freuen.