Wiederum sorgten 14 eifrige Helfer des VTN dafür, dass die Umgebung des Summerhaldenweihers für den Winter gerüstet ist. Wild wucherten wieder die Brombeeren, alle Arten von Pflanzen, Gras Disteln usw. Es ist immer erstaunlich, wie schnell die Natur wächst und überall wuchert. Das Bord wurde gemäht und der Abfall zu hohen Haufen zusammengetragen. Dazwischen legte man Äste, damit es Hohlräume gibt, worin Echsen und Frösche überwintern können. Wer weiss, was noch alles in diesen Haufen lebt? Die hohen Haufen werden im Laufe des Jahres wieder in sich zusammenfallen, bereit für neues Material.

Die Zuflüsse des Weihers waren stark überwachsen und verschlammt. Auch diese wurden geputzt und freigelegt, sodass das Wasser wieder in den Weiher fliessen kann, anstatt unterwegs zu versickern.

Ruedi Wittmer und Toni Koch holzten diverse Büsche und kleine Bäume am Rande des Weihers ab, damit das Laub nicht ins Wasser fällt und verschlammt und der Weiher mehr Licht bekommt. Unglaublich, wie Laub und Algen im Weiher viel Schlamm ergeben, der dann den Weiher füllt. Auch die kleinen Bächlein bringen immer viel Geschiebe mit. Bald muss man den Weiher wieder ausbaggern.

Auch das Schilf muss man noch reduzieren und auf dem Inseli die wieder hohen Büsche abholzen. Leider müssen diese Arbeiten bis zum nächsten Mal warten.

Da es am Arbeitstag noch relativ warm war, entdeckten wir während unserem Einsatz sehr viele Frösche, die noch nicht das Winterquartier aufgesucht hatte. Da hiess es aufpassen mit den Mähmaschinen, dass man keinen erwischt.

Zum Abschluss des Arbeitstages, durften die Helfer eine feine Wurst zu sich nehmen, wie immer von unseren Köchin Elisabeth mit Liebe gekocht, und im Holzschopf noch gemütlich zusammensitzen. Wieder einmal geschafft ! Und zufrieden mit der getanen Arbeit.

Bericht von Maja Hort