Nach der Jubiläumsfeier aus Anlass des 150 jährigen Bestehens des UOV zogen die zahlreichen Geladenen und Gäste aus Armeeführung und Politik in geordneter Formation und begleitet von den Klängen der Solothuner Dudelsackformation Ambassador Pipes and Drums durch die Hauptgasse in Richtung Konzertsaal zum Abendbankett.



Am späteren Samstagnachmittag schallte nicht wie üblicherweise bei militärischen Anlässen flotte Marschmusik durch die Gassen Solothurns, sondern bekannte Melodien wie ‚Scotland the Brave’ und ‚Green Hills of Tyroll’ der Dudelsackformation Ambassador Pipes and Drums unter der Führung eines Drum Majors mit farbenfroher Begleitung der verschiedenen Fahnen und Banner. Zum Abschluss des Festbanketts intonierten die Piper auf ausdrücklichen Wunsch von Armeechef André Blattmann ‚Amazing Grace’ und durften gar nach grossem Beifall mit der Zugabe ‚Highland Cathedral’ den Schlusspunkt unter eine würdige und gelungene Jubiläumsfeier setzen.