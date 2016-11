Am Sonntag 11. Dezember 2016, 1700 Uhr ertönen in der Reformierten Kirche Muri wieder bekannte Weihnachtslieder, gesungen vom Regi-Chor. Unter der Leitung von Beatrice Klausner erwarten Sie traditionelle Weihnachtslieder zum Mitsingen wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Leise rieselt der Schnee“, „Oh du fröhliche“. Weisen, in Englisch oder Ungarisch gesungen, bereichern das Programm. Musikalisch wird der Regi – Chor am Piano durch Michael Stierli begleitet.

Wir entführen Sie in eine besinnliche Stunde. Dabei dürfen Sie mitsummen, mitsingen oder sich einfach nur zurücklehnen. Es gibt in der oft hektischen Vorweihnachtszeit nicht viele ruhige Momente – geniessen Sie eine entspannte und festliche Stunde. Sie ist ein Geschenk von uns.

Eintritt frei, Kollekte

Vorstand Regi-Chor