52. GV Turnerinnengruppe Horriwil

Im schön dekorierten Gasthof Sonne, konnte die Präsidentin 35 Mitglieder begrüssen. Darunter war je eine Delegation vom Turnverein und Männerriege. Nach der Begrüssung wurde das feine Essen zuerst genossen – danke dem Sonnenteam. Nach einer Gedenkminute vom verstorbenen Gründungsmitglied und 1. Präsidentin Dora Frei, ging es weiter mit den Traktanden. Bewundernswert sind die Berichte der verschiedenen Jugendabteilungen. Dank dem guten Leiterteam gehen bis zu 80 Kids in eine Riege im Dorf.

Die Jahresrechnung konnte mit einer Vermögenszunahme verbucht werden. Die Kassierin Stephanie Dysli führt dieses Ressort schon über 13 Jahre. Turn- und Tätigkeitsprogramm – neu haben wir wieder Zumba ins Programm aufgenommen. Auch Nicht-Mitglieder sind bei uns am Mittwochabend willkommen – mit einem Fünflieber pro Abend bist du dabei!

Ausblick – Ein gemeinsamer Anlass wird der Dreikönigstag 6.1.2018 mit Turnverein/ Männerriege und wir Turnerinnen sein. Unser Unterhaltungsabend mit allen Jugendlichen geht am Samstag, 27.01.2018 über die Bühne. Wir können 3 Neueintritte aufnehmen: Daniela Reverberi, Ines Rhiner und Nicole Schnyder. Total Mitglieder sind wir nun 40. Es waren 7 Demissionen eingegangen, davon 4 Leiterinnen der KITU-Abt. Ob der Verein wohl aufgelöst werden muss? Es mangelt schon lange an Vorstandsmitgliedern. Nach intensiver Suche wurden wir durch Susanne Aeschlimann und Lissy Flury wieder an Land gezogen.

Jubilieren konnten für 20 Jahre Vereinsleben Heidi Fontana/Marietta Lüdi/Ursula Wiestner. 30 Jahre Aktivmitglied: Jeannette Schulte und Regula Ziegler. 50 Jahre und kein bisschen Leise Dora Schläfli. Foto von links Dora Schläfli – Regula Ziegler – Marietta Lüdi.

Nach dem beliebten Ostereili-Lotto, starten wir mit viel Elan ins neue Vereinsjahr.

Käthi Studer