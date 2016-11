An den diesjährigen Regionalmeisterschaften in Wädenswil erschwamm das erste Herren-Team der Sektion Altberg den 3. Rang. Besonders stark war das Team in den Sprint-Disziplinen wie der Gurtretter-Staffel oder der Tauch-Stafette. Gesamthaft trat die Limmattaler Sektion mit vier Teams an, ein Teilnehmer-Rekord! Zudem begleiteten viele grosse und kleine Fans die Wettkämpfer an den Zürichsee. Bei den Damen stand der Spass im Vordergrund: So starteten sie in einem „Mami“- und einem Jugend-Team. Für Livia Tiefenbacher und Sara Barone waren es die ersten Wettkämpfe mit den Erwachsenen, welche sie motiviert und ohne Strafpunkte meisterten!

Nach einer erfolgreichen Wettkampfsaison freuen sich die Rettungsschwimmer/innen auf das Wintertraining im Hallenbad, welches nach dem Wettkampf durch einen Unterwasser-Rugby-Abend gestartet ist.

Anna Richi

www.slrg-altberg.ch