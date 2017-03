Mit einer kleinen Verspätung eröffnete Unser Präsident Peter Kuhn, die 23. Generalversammlung am 10. März 2017, im Gemeindezentrum Brüelmatt.



Der Aktuar Thomas Vogler verliest das Protokoll der letzten Generalversammlung. Im Anschluss der Jahresbericht unseres Präsidenten Peter Kuhn, mit seinem „Gedankenfötzeli“ mit dem Thema „Wespenplage“ vom früheren zum heutigen Einsatz der Feuerwehr.



Die Jahresrechnung und das Budget, vorgetragen vom Kassier Jürg Fehr, wurden einstimmig genehmigt.



Des Weiteren wurde über das Bachfest informiert, dass am Samstag 10. Juni 2017 stattfindet. Es sind wiederum den ganzen Tag verschiedene Aktivitäten geplant. Der Bachmärt wird ebenfalls wieder am Bachfest dabei sein. Wir werden auch in diesem Jahr wieder durch die Volley S9 und viele freiwillige Helfer unterstützt. Ein weiterer Helfereinsatz ist die Unterstützung am Feuerwehrabend der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch. Der Vereinsanlass wird uns dieses Jahr zu der Aumüli in Stallikon führen.

Der Gemeindepräsident Werner Steiner dankt der Feuerwehr Vereinigung für die immer reibungslose und unkomplizierte Festbewirtung an der 1. August Feier von der Gemeinde Birmensdorf. Ein grosses Dankeschön wiederum an Heinz Roth und Ueli Gerber, für die Bewirtung im Höck Lokal Landikon, im letzten Jahr. Das langjährige Vorstandsmitglied Paul Gähwiler wurde dankend durch den Präsidenten verabschiedet. Der Präsident und die Versammlung würdigten die Verdienste von Paul für die Feuerwehr Vereinigung, mit einem grossen Applaus.



Zum Schluss dankt Präsident Peter Kuhn allen, welche etwas zum guten Gelingen und zur guten Kameradschaft der Feuerwehr Vereinigung beitragen, ganz herzlich und wünscht wiederum „viel Gfreuts“.



Nach halb zehn Uhr konnten wir unsere Generalversammlung schliessen, uns danach an einem geselligen Nachtessen und einem Dessert erfreuen, dass durch das Restaurant Brüelmatt serviert wurde.

Die nächste Generalversammlung findet am 9. März 2018 statt. Mehr Infos und Bilder auf www.feuerwehrbirmensdorf.ch.

Feuerwehr Vereinigung Birmensdorf

René Hedinger