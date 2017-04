Passend zum Jahresthema «fair und fründlich» der Schule Endingen begann der Elternabend der Schulpflege mit einem Kurs zur kompetenten Nutzung der neuen Medien. Der Referent, Bernhard Stotz, führte dabei mit viel Humor durch die neue Medienwelt mit ihren Apps und sozialen Netzwerken. Er zeigte auf, wie stark diese Welt unsere Kinder lockt und so sehr begeistert, dass sie sich schnell verlieren können oder sich unnötigen Gefahren aussetzen. Die Kinder lernen schnell mit den vielfältigen Möglichkeiten umzugehen und probieren ohne Scheu alles aus, was Spass verspricht. Sie spielen, machen Musik, produzieren Filme, stellen sich selber dar und teilen es dazu noch im Netz. Sie denken kaum je an Themen wie Privatsphäre oder Gesetze, die ihrer Kreativität in die Quere kommen könnten. Genau hier ist die Unterstützung der Eltern enorm wichtig für die Kinder.

Doch worin besteht diese Unterstützung? Zu dieser Frage gab der Referent den interessierten Eltern und Lehrpersonen einige Vorschläge und zeigte auf, was Eltern tun können, um ihre Kinder wirkungsvoll zu begleiten. Dabei geht es nicht in erster Linie um Verbote, sondern darum, sinnvolle Regeln mit den Kindern zu vereinbaren, sie über die rechtliche Seite aufzuklären, über Gefahren im Netz zu informieren und zu zeigen, wie sie sich dagegen schützen können. Zum Schluss des Kurses wies er auf weiterführende Webseiten hin, die weitere Informationen und Lerninhalte für Eltern enthalten.

Vor dem traditionellen Apéro informierte die Schulpflegepräsidentin, Lydia Spuler, dass sie selber, Regine Pradervand und Andreas Lüscher sich nicht mehr für die Wiederwahl in die Schulpflege zur Verfügung stellen werden. Sie ermunterte interessierte Eltern, sich zu melden. Die Schulleiterin, Brigitte Lehner, informierte kurz über die Elternvertretung, würdigte den Beitrag, den sie leisten und wies auf die Wahlen neuer Elternvertreter nach den Sommerferien hin. Beim Apéro, den die 5. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin Rahel Schilling vorbereitet hatte, wurde noch länger angeregt diskutiert. (A. Lüscher)