Am Donnerstag, 10. November 2016 fand wiederum der Nationale Zukunftstag statt. Auch das Suhrer Pflegezentrum Lindenfeld führte anlässlich dieses Tages ein spezielles Programm durch. Jungen und Mädchen bekamen einen Einblick in den Berufsalltag ihrer Angehörigen und lernten gleichzeitig verschiedene Arbeitsfelder kennen.

Spannende Einblicke am Morgen

Am frühen Morgen trafen 13 neugierige Jugendliche im Lindenfeld ein und wurden herzlich von den Bildungsverantwortlichen und einer Berufsbildnerin begrüsst. Sie erfuhren, was das Lindenfeld ist und in welchen unterschiedlichen Berufen die Angestellten arbeiten. Im Anschluss machten alle zusammen einen Rundgang durchs Haus. Die Jungen und Mädchen lernten dabei verschiedene Abteilungen kennen und konnten einen Blick in die Aufenthaltsräume, Abteilungsbüros und Bewohnerzimmer werfen. Nach einer Stärkung durch ein Znüni gingen die Jugendlichen mit ihren Angehörigen an deren Arbeitsplatz und konnten ihnen über die Schulter schauen und teilweise sogar selber mit anpacken.

Abwechslungsreiche Workshops am Nachmittag

Nach der Mittagspause mit Pommes frites, Wienerli und Salat ging es weiter mit Workshops zu Themen wie Vitalzeichen oder Mobilitätshilfen. Dabei lernten die Jungen und Mädchen wie man beispielsweise den Blutdruck misst oder wie man mit einem Rollstuhl bergab fährt. Die Jugendlichen haben toll mitgemacht und hatten viel Spass. Zum Abschluss gab es für alle ein kleines Geschenk, dann wurden die Jungen und Mädchen auch schon von ihren Angehörigen abgeholt und erzählten aufgeregt, was sie alles im Lindenfeld erlebt hatten.