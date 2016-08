Goldmedaille und Siegesprämie gabs für ihn zwar nicht, aber eine Erinnerungsplakette und viele Erfahrungen: Als stiller Helfer im Hintergrund durfte Physiotherapeut Tom Rosenheck (47) mit dem Leichtgewichts-Vierer den Olympiasieg im Rudern feiern.

Der Jetlag ist ihm am Tag nach der Rückkehr aus Rio nicht anzumerken. Tom Rosenheck sitzt an seinem Esstisch daheim in Freienwil und zeigt strahlend die Erinnerungsstücke von den Olympischen Spielen: ein Diplom, eine Erinnerungsplakette sowie eine dreidimensionale Figur des Olympia-Logos, die ihm ein Athlet des Gold-Vierers überlassen hatte: «Diese Wertschätzung freut mich sehr!» Eine Gold-Medaille gabs für den Sportphysiotherapeuten leider nicht. Ihm sei jedoch bewusst, dass sich die Aufmerksamkeit natürlich vor allem auf die Athleten richte, so Rosenheck. Schliesslich sind Mario Gyr (31), Simon Niepmann (31), Simon Schürch (25) und Lucas Tramèr (26) in Rio zu Gold gerudert. «Trotzdem gewannen wir als ganzes Team», ist Rosenheck überzeugt. «Das Medical Team, zu dem auch der behandelnde Arzt Dr. Stefan Sannwald sowie der medizinische Sportmasseur Thomas Rymann gehörten, leistet im Hintergrund sehr wichtige Arbeit.»

Bis zu 16 Stunden täglich im Einsatz

Fünf anspruchsvolle Wochen liegen hinter Tom Rosenheck: Während des 14-tägigen Trainingslagers in Italien und anschliessend in Brasilien stand der 47-Jährige täglich im Einsatz für die Ruderer. Sein Arbeitstag in Rio dauerte oft von 5.30 Uhr morgens bis spät in die Nacht. «Um halb acht mussten wir jeweils an der Regatta-Strecke sein, wo die Athleten trainierten», erzählt Rosenheck. Kein einfaches Unterfangen, wenn die Anfahrt vom Olympischen Dorf durch den Verkehr in Rio bis nach Lagoa gut auch mal zwei Stunden statt nur einer dauern konnte. Vor allem abends war das dreiköpfige Medical Team für Regeneration und physiotherapeutische Behandlung verantwortlich.

Die Arbeitsbedingungen in Rio waren anfangs schwierig. Die Behandlungsräume mussten bei der Ankunft zuerst gereinigt und desinfiziert werden, bevor sie benutzbar waren. «Der ‹Chief Medical Officer für Swiss Olympic› hatte uns vor den hygienischen Zuständen gewarnt und riet uns, sogar die Flaschenhälse von gekauften Trinkflaschen zu desinfizieren», erzählt Rosenheck. Die ganze Delegation war zu grösster Vorsicht angehalten, um den geplanten Olympia-Erfolg nicht zu gefährden: «Wir assen ausschliesslich im Restaurant des Olympischen Dorfes oder in der gemieteten Wohnung an der Regatta.» Während in anderen Sportarten einige mit Durchfall und Erkältungen wegen zu stark eingestellter Klimaanlagen kämpften, blieben die Ruderer gesund.

«Ein Spagat für die Bevölkerung»

Generell bewegten sie sich wegen der hohen Kriminalitätsrate nicht ausserhalb der offiziellen Bereiche: «Ich war nur ein einziges Mal an der Copa Cabana. Überall waren Sicherheitskräfte mit dem Maschinengewehr im Anschlag.» Angesichts der Probleme wie Armut, Hygiene oder eben Kriminalität haben die Organisatoren jedoch Unmögliches möglich gemacht und den Mega-Event gut durchgeführt, findet Rosenheck: «Für die Bevölkerung waren diese Spiele sichtlich und spürbar ein Riesen-Spagat.»

Die schönen Erinnerungen überwiegen jedoch. Am meisten beeindruckt habe ihn der Schweizer Fanklub an der Rennstrecke in Lagoa: «Für mich war es ein einmaliges Erlebnis, die Solidarität und diese überwältigenden Emotionen untereinander zu spüren. Alle Schweizer standen zusammen, jubelten und freuten sich riesig. Als dann der leichte Vierer Gold holte, war die Freude so unfassbar, dass auch ich mir eine Träne verdrücken musste.» Zwei Jahre lang hatten die Ruderer unter dem neuen Nationaltrainer Ian Wright (Australien) auf diesen Erfolg hingearbeitet.

Selber noch nie gerudert

Doch wie kam eigentlich Tom Rosenheck dazu, der selbst nie gerudert ist? «Schuld» ist ein Betreuungsmandat seines Arbeitgebers mit dem Ruderverband. Rosenheck ist Teamleiter Sportphysiotherapie an der Schulthess-Klinik in Zürich. Seit 2002 betreut der Freienwiler deshalb unter anderem das Ruder-Nationalteam. In diesen Jahren hat er ein enges Verhältnis zu den Athletinnen und Athleten aufgebaut: «Viele kenne ich schon seit Junioren-Zeiten. Da spricht man auch mal über anderes als nur Rudern – und wir haben es immer lustig.»

Olympia-Gold ist nun die Krönung jahrelanger Arbeit. Und für Tom Rosenheck voraussichtlich auch ein schöner Abschluss, denn er wird sich beruflich bald neu orientieren und als Dozent an eine Physiotherapie-Schule ziehen. Seit seiner Rückkehr am Mittwoch geniesst er noch ein paar freie Tage mit seiner Familie. Seine Telefonrechnung war im letzten Monat fünfmal so hoch wie sonst, erzählt Rosenheck schmunzelnd. Sein Handy lief auf Hochtouren: «Ich habe noch nie so viele SMS und Whatsapp-Nachrichten bekommen. Auch auf meinem Facebook-Account, den ich extra auf Olympia hin eröffnet hatte, schrieben mir viele. Ein Glückwunsch kam sogar vom Freienwiler Gemeinderat Daniel Aeschbach.» Schliesslich kann sich das 1000-Seelen-Dorf nicht alle Tage über einen «Olympiasieger» freuen!