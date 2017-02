Wir feiern ein Fest der Freude! Konzert des Chor.02 am 29.1.17 in der Kirche Umiken.

Die Stimmung anlässlich des Konzertes des Chor.02 Region Brugg vom Sonntagabend in der Kirche Umiken entsprach dem Titel der Veranstaltung sehr gut.

Präsident Markus Pfenninger konnte die Konzertbesucher in der voll besetzten Kirche begrüssen.

Dirigentin Susanne Pellegrini führte den Chor souverän durch das abwechslungsreiche Programm.

Peter Strauss begleitete als gewiegter Moderator durch den Abend und erklärte die Entstehung und kulturelle Bedeutung der verschiedenen Lieder.

Die Beiträge wurden vom Publikum immer wieder mit Applaus bedacht (und am Schluss gab es eine erfreuliche Kollekte).

Im ersten Teil des Konzertes erklangen besinnliche Beiträge wie „Ehre sei Gott in der Höhe“, „Laudate omnes gentes“, „Ave verum corpus“.

Im Zwischenteil las Sonja Maurer eine tiefsinnige Geschichte zum Jahreswechsel und den damit verbundenen guten Vorsätzen vor.

Im zweiten Teil der Liedervorträge folgten Werke wie „Alles schweiget“, „Meiteli, wenn Du witt go tanze“, „Wir feiern ein Fest der Freude“, „Hello my baby“ und andere.

Die Konzertbesucher zeigten sich erfreut über den Liederabend und die gesangliche Leistung des Chor.02. Wer Freude am gepflegten Gesang hat, ist gerne zu einem Probebesuch in unserem Chor eingeladen. Das Singen in diesem Chor ist wirklich eine Freude. Mehr über den Verein kann man in der Homepage: www.chor02.ch erfahren.

Reini Bertschi