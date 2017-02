Schon Wochen vor dem alljährlichen Winterlager des Kinderheim Bruggs wird mit Vorfreude über Snowboard-, Ski- und Schlittenfahren gesprochen. Die Abfahrten, Stürze und Schneespiele der vergangenen Lager werden aufs Neue erzählt.

Nach einer super organisierten Vorbereitung sind 47 Kinder und 35 Erwachsene mit Skis, Snowboards passenden Schuhen, Schlitten, Helmen, Skikleidung und gut bepackten Koffern und Rucksäcken in Car und Kleinbussen auf der Fahrt ins frisch eingeschneite Engelberg.

Das Wetter wechselt zwischen Schneefall und dickem Nebel. Nur gut, dass das Brunnigebiet so übersichtlich ist und die meisten sich gut auskennen. Am nächsten Morgen ein gewohnter Ablauf: Frühstücken, Briefen, Umziehen, Kleidungsstücke suchen, Kleidungsstücke finden, Schuhe suchen, Schuhe finden, draussen vor der Jugi auf den Transport warten, Ticket fassen, hoch fahren und dann… doch etwas neues. Auf der Bergstation des Sesselliftes ein „tätsch“ blauer Himmel und wunderbar die Sonne. Die Snowboarder die sich hinsetzten sind wie Strandtouristen am Nebelmeerstrand. Ein paar Schwünge an der Sonne und dann wieder das bereits bekannte verlieren im Nebel. Umso schöner wieder oben zu stehen und den Wellengang des Nebels zu bewundern.

Es ist Freitagmorgen, Packen und nochmals Helme, Schuhe und Kleidungsstücke suchen und finden ist angesagt bevor es zum letzten Mal auf die Piste geht. Einige Snowboarder möchte noch das Gebiet des Titlis in Angriff nehmen. Da die Sonne, nicht wie vorhergesagt, auf die Hänge sondern auf eine dicke Wolkendecke scheint aus der immer wieder Schnee fällt, kommt sich die kleine Gruppe in diesem Riesengebiet schnell etwas verloren vor. Nach einer Pause mit Pommes wird die lange Abfahrt vom Stand bis nach Engelberg in Angriff genommen um dort in den Car zu steigen wo auch schon die Kollegen und Kolleginnen warten. Müde und zufrieden kommen alle Winterlager-Teilnehmer zurück nach Brugg.