Märchenfiguren, Zauberstab und Hexensuppe: Unter dem Motto «Zauberwald» organisierte der Landfrauenverein Freienwil auch dieses Jahr einen abwechslungsreichen Waldspielnachmittag. Bilder mit Märchenfiguren wiesen der fröhlichen Kinderschar den Weg vom Cholhufe hoch in die Waldhütte.

Am Zwischenverpflegungsposten gab es einen Zauberstab (Grissini) und Zaubertrank (Sirup). Durch einen Zaubervorhang kamen die Kinder schliesslich in den Freienwiler Zauberwald – sofern sie zuvor die Märchenbilder noch alle aufzählen konnten. Die Zutaten für eine Hexensuppe sammelten sie selbst im Wald. Stecken verwandelten sich mit Glitzerwolle und Blättern in Zauberstäbe. Auch die «Zutaten» für den Hexenbesen stammen aus der Natur: grosse Äste, Reisig und Blätter gibt es im Wald ja en masse.

Wie immer standen auch Kinderschminken, Büchsenwerfen, Hüttenbauen und Fussball auf dem Programm. Und auf den Heimweg bekamen die kleinen Zauberer und Hexen ein Stück Kuchen als Stärkung mit.