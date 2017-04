Letzes Jahr wurde in der AZ ausführlich und löblich über die Neuansiedelung von Wildkaninchen im Seoner Schlatt berichtet.

Man würde dort bestimmte Getreidesorten in breiten Reihen ansäen um den drastisch rückgängigen Wildbestand wieder aufzustocken. Dies sei ein Anliegen von allen, also Wildhütern, Umweltschützern, natürlich auch Bauern und Anwohnern.

Spaziergänger und Hundebesitzer gehen dort gerne laufen und konnten nicht umhin mit dem Kopf zu schütteln.

Kaum waren die Hinweistafeln angebracht, dass Hunde die Felder nicht mehr betreten durften, landeten mehrere Hubschrauber auf dem Gelände. Traktoren mit Spritz- und Düngemittel fahren regelmässig rundherum, und Gülle wird in Unmengen geschleudert.

Mitten zwischen stark kommerziell genutzten Äckern liegen diese vereinzelten Grasfelder, die Wildtiere verlocken sollen. Als würden sich die Kaninchen gerne auf einem Silbertablett servieren wollen oder wie im Zoo bestaunen lassen. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Wildkaninchen in so einem Gift- und Unruhefeld leben möchte.

So ehrenhaft das Ansinnen und die Anstrengungen auch wirken mögen, erscheinen sie bereits im Ansatz zum scheitern verurteilt. Sollte ein Schuldiger für das Nicht-Gelingen gesucht werden, dürfen anschliessend wahrscheinlich wieder die Hunde herhalten. Sie sind ohnehin Zielscheibe der Bauern, die Mäuse lieber mit Gift vernichten und Krähen mit Knallkörpern vertreiben.

Mit ein wenig Hausverstand müsste man doch erkennen, dass die Landwirtschaft die Wildtiere vertreibt. Man liest Marken von Pharmakonzernen sowie deren neueste Produkte auf Feldern und Fahrzeugen.

Zwischen Düngemittel, diversen Giften, und Überschuss an Gülle kann wohl kein Kaninchen mehr gut leben, und vielleicht so mancher Mensch auch nicht mehr.