Brugg Die Klasse 4a der Bezirksschule Brugg nutzt die Projektwoche, um im Oberwallis eine Alp von heruntergefallenen Ästen zu befreien. Mit dem dadurch verdientem Geld finanziert man sich gleich die Woche. Neben der Arbeit warten verschiedene Freizeitvergnügen wie Wanderungen, Ausflüge und Aktivitäten aller Art auf die Klasse.

Am Montag, 5. September, ging das Abenteuer los. Um 6:35 Uhr besammelten sich die Schülerinnen und Schüler am Bahnhof Brugg. Die Aufregung war greifbar. Angeführt von Willi Nussbaum, dem Klassenlehrer, sowie Beni Knecht, der als Begleitperson dabei war, ging die Reise über Olten, Bern und Visp nach Guttet-Feschel, wo die Klasse bereits erwartet wurde.

Der Gemeindepräsident Kurt Locher persönlich zeigte den Ankömmlingen die Unterkunft, eine Zivilschutzanlage. Eigentlich wäre am Nachmittag Arbeiten angesagt gewesen, aber weil es stark regnete, durfte die Klasse mit dem Bus ins Leukerbad fahren und dort einen erholsamen Nachmittag verbringen. Doch am nächsten Tag war es dann soweit. Die Hälfte der Klasse durfte in einer Käserei hoch auf der Alp miterleben, wie man Käse herstellt. Der Rest der Klasse arbeitete den ganzen Tag. Am Nachmittag kamen dann auch die Käserlehrlinge und -lehrtöchter dazu.

Bei der Arbeit ging es in erster Linie darum, Wanderwege von heruntergefallenem Holz zu befreien. Es war streng – trotzdem hielten alle bis am Schluss mit.

Die Essenszubereitung am Abend und am Morgen übernahm immer eine andere Gruppe, bestehend aus 5 Mitgliedern. Im Verlauf der Woche stand jeder und jede zweimal im Einsatz. In einem Klassenzimmer der Schule, die sich oberhalb der Zivilschutzanlage befand, wurde das Essen verspeist. „Die Pizza vom Montag war mein Lieblingsmenü der Woche, aber auch alles andere war köstlich“, fand Loubna.

Am zweiten Tag stand eine kurze, aber anstrengende Wanderung zur Bergstation oberhalb von Leukerbad auf dem Programm. Nach einer kurzen Lunchpause folgte das wahrscheinlich beste Erlebnis der ganzen Woche: Die Klasse durfte mit sogenannten „Mountain-Trottinetts“ die ganze Strecke bis nach Leukerbad hinunterfahren. „Am Anfang war ich ziemlich unsicher, aber als ich den Dreh raus hatte, war es mega toll“, schwärmte Fabienne. Auf der ca. einstündigen Fahrt passierten glücklicherweise keine schlimmen Stürze. Unten angekommen, wurde dem Leukerbad ein zweiter Besuch abgestattet. Am Donnerstag wiederholte sich das Prozedere vom Dienstag: Nun durfte die zweite Hälfte der Klasse dem Käser über die Schultern schauen, während sich die anderen diesmal um Baumstämme und Äste kümmerten. Wie bei anderen Arbeiten gab es auch hier kleine Unstimmigkeiten, wer was erledigen sollte oder wer wie viel arbeitete – diese wurden aber schnell wieder geklärt. Die Arbeit auf der Alp war extrem anstrengend, denn die Sonne brannte gnadenlos auf die jungen Helferinnen und Helfer. Es war sogar noch anstrengender als am Dienstag: Etwa 150 Baumstämme warteten darauf, einen Hang hinabgetragen zu werden. „Diese Baumstämme haben mich meine letzte Kraft gekostet. Ich bin so froh, dass wir fertig sind“, kommentierte Erik.

Am Abend war die Klasse in Feschel zum Raclette-Essen eingeladen. Nach einer kurzen Führung durch das Dorf versammelten sich die Jugendlichen und alle anderen, die in dieser Woche mitgewirkt hatten. Bis spät in die Nacht wurde gegessen, geredet und gesungen. Zum Glück mussten die Schülerinnen und Schüler am Freitag erst ein bisschen später aufstehen. Nach dem Frühstück hiess es packen. Als alle bereit waren, ging es nach Leuk, in den Naturpark Feinwald. Nach der zweistündigen Wanderung bei gleissender Sonne waren alle ausgelaugt und müde. Der letzte Programmpunkt war eine zweieinhalbstündige Zugfahrt zurück nach Brugg. Bei der Fahrt fand man Zeit für ein erstes Fazit: Das Lager war cool, die Arbeit anstrengend und die Wanderungen sehr schön. „Es befriedigt mich zu wissen, dass wir diese Woche etwas Sinnvolles getan haben“, meinte Marc und erntete murmelnden Beifall. Die harte Arbeit der Klasse 4a hat sich eben doch gelohnt.

Ein Artikel von Muarem Fejza und Philip Keller, Klasse 4a der Bezirksschule Brugg