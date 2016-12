Unter Leitung von Katja Deutschmann umrahmte der Projektchor der katholischen Pfarrei Peter und Paul in Aarau den festlichen Weihnachtsgottesdienst mit Werken des Rupperswiler Komponisten Markus Fricker. Begleitet wurde der gemischte Chor dabei von einigen Streichern und Daniel Willi an der Orgel.

Seit Februar 2016 leitet die in Gretzenbach aufgewachsene Katja Deutschmann mit grossem Engagement und Begeisterung als verantwortliche Kirchenmusikerin den Projektchor der Aarauer Pfarrkirche Peter und Paul. Daneben absolviert die 25 Jahre junge Kirchenmusikerin an der Hochschule in Luzern die Masterausbildung Schulmusik und unterrichtet unter anderem auch noch Klavier an der Musikschule Gretzenbach.

Der in Rupperswil wohnhafte, pensionierte Schulmusiker und Sänger Markus Fricker wurde 2003 schweizweit als Chormusikkomponist bekannt, als er mit seinem Chorlied «Bim Moonschyn» den zweiten Platz eines Kompositionswettbewerbs errang. Fricker vertont Gedichte und literarische Texte, schreibt Kantaten und komponiert für unterschiedliche Besetzungen. Seinen Werken liegt Wohlklang und Friede zugrunde, oft verbunden mit Motiven von Himmel, Licht und Sternen: Welche Musik passt besser zur musikalischen Umrahmung eines Weihnachtsgottesdienstes, in dessen Kern die Friedensbotschaft steht!

Projektchor erfreut sich grosser Beliebtheit

Die Pfarrei Peter und Paul in Aarau kennt seit einigen Jahren keinen traditionellen Kirchenchor mehr. Stattdessen umrahmen interessierte Sängerinnen und Sänger aus Aarau und Umgebung einmal pro Quartal in wechselnder Zusammensetzung einen festlichen Gottesdienst mit einem Chorwerk oder einzelnen Liedern.

Der Vorteil des Projektchores liegt darin, dass sich die Sängerinnen und Sänger nicht für eine längere Zeit verpflichten müssen, sondern bei jedem Chorprojekt neu entscheiden, ob sie mit von der Partie sind, wenn es darum geht, an sechs Donnerstagabend-Proben ein neues Werk oder Chorstücke einzustudieren. Ein Konzept das sich steigender Beliebtheit erfreut: Beim aktuellen Chorprojekt haben sich mehr als 40 Sängerinnen und Sänger engagiert.