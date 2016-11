19. November 2016, 14.00 Uhr, Umformerwerk SBB zwischen Rohr und Rupperswil

Interessierte aus der ganzen Region können im Rohrer Wald einen Weihnachtsbaum aussuchen, diesen in der Adventszeit schmücken und besuchen. Der geschlagene Baum steht dann am ordentlichen Weihnachtsbaumverkauf (17.12.2016) beim Friedhofparkplatz Rohr zum Abholen bereit. So kann die ausgesuchte Fichte oder Nordmannstanne frisch und doch schon vertraut in der festlichen Stube Freude und Frieden verbreiten. Der Stadtteilverein Rohr organisiert mit Unterstützung der Ortsbürgergemeinde Aarau und des Forstbetriebs Suhr-Buchs-Aarau-Rohr den Weihnachtsbaumverkauf in Aarau Rohr sowie das «Aussuchen des Weihnachtsbaumes im Wald». Haben Sie Lust, Ihren Weihnachtsbaum im Wald auszusuchen? Dann kommen Sie am Samstag zum Umformerwerk SBB im an der Strasse zwischen Rohr und Rupperswil. Auskunft 062 822 26 65 /fg