Neuer Wind beim SRK: Neu leitet Mario Wüthrich die Rotkreuz-Regionalstelle Solothurn. Er löst damit Olga Probst ab.

Vieles neu macht das neue Jahr beim Roten Kreuz in der Region Solothurn. Seit ein paar Tagen ist sie am Dornacherplatz 7 in der Ambassadorenstadt beheimatet. Sie ist um die Ecke gezogen; zuvor war sie am Rossmarktplatz. Nun arbeiten alle Angestellten auf einer einzigen Etage: Der Empfang bildet das Zentrum, darum herum gruppieren sich die Arbeitsplätze der elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Alles aus einem Guss

«Das ist symbolisch», stellt Mario Wüthrich fest, der neue Leiter der Solothurner SRK-Regionalstelle. «Wir sind näher zusammengerückt.» Im Sinne der Kundinnen und Kunden: «Wir können sie noch besser beraten, alles aus einem Guss anbieten: Wer den Fahrdienst und die Ergotherapie nutzt, hat vielleicht auch Interesse an unserem Bildungsangebot, am Notruf oder an unserem Besuchs- und Entlastungsdienst für pflegende Angehörige.»

Vernetzen, so lautet für den 48-Jährigen, der sich seit zwölf Jahren beim Roten Kreuz engagiert, das Zauberwort. «Nicht nur intern, sondern auch nach aussen mit Organisationen, die sich für ähnliche Zielgruppen einsetzen. Denn letztlich ist es zentral, dass wir alle zusammenarbeiten, um den Menschen, die Hilfe benötigen, die ideale Unterstützung anzubieten.»

Für Familien und Flüchtlinge

Mario Wüthrich führt damit das Werk von Olga Probst weiter, welche die Regionalstelle 25 Jahre geführt hat. «In dieser Zeit», freut sie sich, «hat sich das hiesige Rote Kreuz stark entwickelt: Bestehende Angebote haben wir ausgebaut. Neue sind dazugekommen: unsere Kinderbetreuung zu Hause (RoKi), die Patientenverfügung und die Informationsstelle zum freiwilligen Engagement im Asyl- und Flüchtlingsbereich.»

Sie hat den Umzug zum Anlass genommen, die Leitung abzugeben – bleibt dem SRK Region Solothurn jedoch treu, indem sie ihr Können unter anderem beim Rotkreuz-Notruf einsetzt.

www.srk-solothurn.ch, info.solothurn@srk-solothurn.ch, T 032 622 37 20