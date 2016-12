Bereits zum 4. Mal organisierte die Rhönradriege des STV Untersiggenthal den Chlaus-Cup am 3./4. Dezember 2016. Neu war, dass am Samstag der zweite Qualifikationswettkampf für die Schweizermeisterschaften 2017 stattfand. Am Sonntag fand wie gehabt der lizenzfreie Wettkampf.

Nach den langen Vorbereitungen ging es am Samstag schon früh los, denn um acht Uhr waren schon die ersten TurnerInnen bereit zum Einturnen. Pünktlich um zehn Uhr ging es dann in der Mehrzweckhalle mit der Disziplin Spirale Schüler los. Trotz holprigen Boden konnten die Untersiggenthaler ihre Küren durchturnen und erzielten gute Noten. Parallel zur Spirale begannen in der Doppelturnhalle die Disziplinen Sprung und Gerade. Am Mittag konnten sich die Zuschauer an einem kleinen aber feinem Buffet verpflegen. Doch für die TurnerInnen hiess es erneut Einturnen für die restlichen Disziplinen. Nach einem spannenden Wettkampftag stand zum Schluss noch das Rangverlesen auf dem Programm. Die Untersiggenthaler Turnerinnen konnten sich wieder einige Medaillen sichern und sich wichtige Punkte für die Qualifikation holen.

Auch am Sonntagmorgen schliefen die Untersiggenthalerinnen nicht lange. Nach einem kurzen Aufstellen begann schon bald das Einturnen. Mit vielen Teilnehmern in allen drei Kategorien konnte ein spannender Wettkampf beginnen. Am Sonntag wurde der Wettkampf nur in der Disziplin Gerade ohne Musik durchgeführt. Nach einem intensiven Tag warteten die TurnerInnen schon gespannt auf das Rangverlesen. In der Disziplin Schüler konnte Annika Wasmuth ihre Kür sauber durchturnen und erzielte einen guten zweiten Rang. Dicht gefolgt von Cheyenne Wietlisbach auf dem dritten Rang. Wie versprochen kam auch der Samichlaus vorbei.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmer und allen fleissigen Helfern für ihr Engagement. Wir freuen uns euch das nächste Jahr wieder willkommen zu heissen.