Die Zetzwiler Männerturner mit ihren Partnerinnen trafen sich zum Chlaushock im festlich geschmückten Saal des Restaurants „Apunto“ der Stiftung Schürmatt. Obwohl das Lokal erstmals für diese Feier gewählt wurde, fanden Samichlaus und Schmutzli auch heuer wieder den Weg zu den Zetzwiler Männerturnern. Diese wurden für den tollen Einsatz beim Führen der Festwirtschaft anlässlich des Weihnachtsmusicals „A special Christmas“ des Tanz- und Fitnessträffponkts gelobt. In diesem Zusammenhang speziell erwähnt wurden Markus Marti und Peter Siegrist. Rolf Hirt erhielt einen schönen Chlaussack für die tadellos organisierte Turnfahrt ins Entlebuch. Umgekehrt dankte Rolf Hirt dem Samichlaus und Schmutzli mit einem Vers und Zetzwiler Spezialitäten für den Besuch und für die an die Leinwand projektierten Bilder der Turnfahrt und des Turnfests. Niklaus Voramwald für die Organisation des Besuchs im Kernkraftwerk Gösgen und die beiden Senioren Kurt Hirt und Ueli Hunziker für die Unterstützung beim Turnerabend-Reigen erhielten ebenfalls ein Samichlaussäckli. Wädi Schaad wurde für die Erfolge anlässlich der Schweizermeisterschaften der Leichtathletiksenioren geehrt, speziell für den Schweizermeistertitel im Kugelstossen. Ein herzliches Dankeschön an Obmann Res Kiener, welcher einmal mehr eine stimmungsvolle Chlausfeier organisierte.