Anspruchsvolle und praxisorientierte Weiterbildung

Verkaufsfachleute sind Spezialisten im Verkauf und Marketing, die während der Weiterbildung fundiertes und aktuelles Wissen erworben haben. Zusammen mit der praktischen Erfahrung in Verkaufs- und Marketingfunktionen können diese systematisch Konzepte und Pläne erarbeiten und realisieren, um die Marketing- und Verkaufsziele zu erreichen.

Die Prüfungsergebnisse 2016

Dieses Jahr haben gesamtschweizerisch 429 Personen die eidgenössischen Prüfungen abgelegt. Bestanden haben dieses Jahr 82 %.

In der Region bieten Walter Jenny mit seinem Dozententeam von marketing-schulung.ch seit über 15 Jahren Lehrgänge zur Vorbereitung auf die eidgenössischen Prüfungen in Solothurn und Olten an. Alle Absolventen von marketing-schulung.ch, Solothurn, haben dieses Jahr die Prüfung mit Erfolg bestanden.

