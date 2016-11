Am Donnerstag, 17.11.2016 fand an Stelle unseres Trainings die diesjährige vereinsinterne Meisterschaft statt. Leider war nur eine kleine Gruppe Karateka anwesend. Viele Mitglieder fehlten wegen Verletzungen, Krankheit oder beruflichen Terminen. Die Kinder hatten sichtlich Spass sich beim Kämpfen zu messen, vor allem diejenigen, die sonst nicht an Turnieren teilnehmen, konnten so ihre ersten Erfahrungen machen. Unsere Vereinsmeister bei den Kindern (Unterstufe) heissen Kevin Nurmayani (Kata & Kumite), und (Oberstufe) Arda Akbürü (Kata) und Kira Brütsch (Kumite), herzliche Gratulation.

Wir gratulieren allen Teilnehmern und möchten uns auch bei den anwesenden Eltern bedanken, die uns als Zuschauer unterstützt haben. Alle Infos über unseren Verein finden Sie auf www.karateclub-laufenburg.ch oder kommen Sie unverbindlich für ein Schnuppertrainig vorbei (jeweils Mo. und Do. 18:30h Turnhalle Blauen)