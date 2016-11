Am 5. November waren in der Bibliothek in Unterkulm die Jüngsten (bis drei Jahre) mit ihren Müttern zu Gast.

Esther Kyburz vom Unterkulmer Bibli-Team führte im Rahmen eines Buchstartanlasses den Värsli-Morgen durch. Von Värsli begleitet konnten die Kinder spielerisch einkaufen gehen, was ihnen sichtlich Spass machte.

Das Bibliteam hat sich über die vielen Teilnehmer gefreut und wird im kommenden Jahr den Värsli-Morgen fest ins Programm aufnehmen.